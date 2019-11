Was sind die besten Browserspiele im Jahr 2019?

Wer auf der Suche nach den besten Browserspielen ist, der sucht als allererstes vermutlich auf Google. Je nach der Art des Spiels, gibt es dann verschiedene Seiten mit besseren Informationen. So bietet sich zum Beispiel spielautomaten-online.info an, um mehr Informationen zum Royal Panda Bonus zu bekommen oder auch allgemeine Ranking Webseiten, die Spiele nach verschiedenen Faktoren auflisten. Doch welche Spiele im Jahr 2019 halten wir für die Besten? Genau das könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Das Empire Spiel: Elvenar

Wer gerne mehr Aktion in seinem Browsergame benötigt und auf der Suche nach einem Tollen Empire Game ist, der sollte sich Elvenar auf die Liste schreiben. Das Spiel ist angelehnt an den weltweit erfolgreichen Film Avatar und ist ein kostenloses Fantasy Game. Elvenar lädt ein eine neue Stadt in einer neuen mysteriösen Welt aufzubauen. Stadtgebäude müssen errichtet und das Wirtschaftssystem strukturiert werden. Man hat die Auswahl als Mensch mit magischen Fähigkeiten oder als Elf zu spielen. Sei ein Krieger oder ein Händler. Es ist deine Wahl.

Das Farmspiel: My Little Farmies

Wer gerne Bauernhof in neuem Stil spielen möchte, der sollte My Little Farmies ausprobieren. Beim Spiel geht es darum im Mittelalter ein neues Dorf aufzubauen. Das Stück Land, das man erhält, soll man in eine gut funktionierende Farm umwandeln. Das Spiel ist kostenlos und kann einem dabei helfen den inneren Bauern kennenzulernen. Die Schaufel schwingen, Gemüse anbauen, Gärten anpflanzen, Tiere füttern und Felder ernten. Wer gute Arbeit leistet, schaltet automatisch neue Möglichkeiten wie Mühlen, Molkereien und Scheunen frei.

Das Gehirntraining: Sudoku

Wer beim online Spielen nicht nur die Langeweile vertreiben möchte, sondern gleichzeitig auch noch etwas für die Intelligenz tun möchte, der sollte sich unbedingt Daily Frog Sudoku als Browserspiel merken. Das klassische Sudoku Spiel kommt so auf ein ganz neues Level. Ohne große Spezialeffekte kann man sein Sudoku Spiel am Computer machen. Das Tolle daran ist, dass es täglich neue Herausforderungen und Probleme, die man lösen kann. Wer aber täglich einfach nur sein Sudoku Rätsel lösen möchte, der kann das tun. Man fängt mit dem einfachsten Rätsel an und arbeitet sich mit dem Schwierigkeitsgrad nach oben. Kostenloses Gehirntraining mit Spiel und Spaß.



Der Klassiker: Tetris

Wem die ganzen neuen Spiele etwas zu modern und außerirdisch sind, der muss sich keine Sorgen machen, denn es gibt auch immer noch die klassischen Browserspiele, die jeder kennt und liebt. Dazu gehört zum Beispiel Tetris. Zwar war Tetris ursprünglich ein klassisches Gameboy Spiel, doch auch am Computer macht es großen Spaß. Mit bunten Klötzen, die man schön sortieren muss, lädt das Spiel ein die Langeweile während dem Warten oder auf dem Sofa sitzen zu überbrücken. Auch weitere klassische Spiele wie Solitär oder Minesweeper sind online für Browserspiele verfügbar. Ran an die Tasten und los.



