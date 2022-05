Das erste Quartal im neuen Jahr ist bereits vorbei und es hat sich in der Welt bereits einiges geändert. Es gibt neue interessante Apps oder Updates bei den Apps wie zum Beispiel Neobet App, Signal, Threema oder Snapseed, in der Politik gab es bedeutende Änderungen und Krisen und auch in der Welt der Videospiele gibt es viele Neuigkeiten. In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit den Sportspielen für den Computer. Welches sind die besten Games, die du im Jahr 2022 unbedingt spielen musst? Hier findest du sie.

FIFA 2022

Wie jedes Jahr bringt EA Sports Games am Ende des Jahres einen neue Version des Spiels FIFA heraus. FIFA 2022 ist bereits die 29. Version, die herausgebracht wird. Am 1. Oktober 2021 war der Release von FIFA 2022 mit Mbappé auf dem Cover. Mit über 250 Millionen verkauften Exemplaren ist dieses Fußball Videospiel, das meistverkaufte Sport Videospiel aller Zeiten. EA Sport haben Verträge und Verbindungen zu den meisten großen Vereine, was der Qualität und Realität des Spiels deutlich hilft. Die Grafiken sind oft kaum von Live-Fußball Aktionen zu unterscheiden. Es kann als Einzelspieler, Multiplayer (lokal), Multiplayer (online), in der Simulation oder im Sport Modus gespielt werden. Dieses Spiel solltet ihr nicht verpassen.

WWE 2K22

Auch dieses Videospiel gehört einer langjährigen Reihe von Spielen an. WWE ist ein professionelles Wrestling Videospiel und wurde von Visual Concepts entwickelt. Nach der letzten Version des Spiels ist einer der wichtigsten Entwickler ausgestiegen. Es war aber an der Zeit für einen Neuaufbau und das Grundgerüst des Spiels wurde vollständig neu aufgesetzt. Daher kann das neue Spiel WWE 2K22, welches erst am 11. März 2022 erschienen ist, eine neue Ära anbrechen. Ab sofort wird hier auch mehr auf Qualität gesetzt und nicht mehr jedes Jahr ein neues Spiel veröffentlicht. Wrestling Liebhaber können gespannt sein und sich in sehr realistisch wirkende Kämpfe mit hoher Qualität werfen.

Tony Hawks Pro Skate

Ein richtiger Klassiker unter den PC Sportspielen, den jeder einmal gespielt haben muss. 1999 ist hier das allererste Videospiel mit dem Namen „Tony Hawk’s Skateboarding“ erschienen und hat eingeschlagen wie ein Brüller. Der Profi-Skateboarder Tony Hawk hat dieses Spiel zusammen mit Activision gestartet. Die neueste Version ist Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 und wurde am 4. September 2020 veröffentlicht. Zwar ist es ein etwas älteres Spiel, doch die neuesten Grafik Technologien werden regelmäßig aktualisiert und man fühlt sich in die Teenagerjahre zurückversetzt. Der kitschige Charme des Skateboarding Klassikers ist immer noch erhalten. Hauptaufgabe des Spiels ist es bestimmte Tricks und Aufgaben zu lösen, eine gewisse Punktzahl zu erhalten oder Trick Kombinationen auszuführen.

F1 2021

Der Formel1 Sport erfreut sich wachsender Beliebtheit. Durch die Amazon Prime Serie „Formula 1: Drive to Survive” hat dies auch einen weiteren Push für das Videogame „F1 2021“ gebracht. Das Spiel wurde am 16. Juli 2021 veröffentlicht und kann als Einzelspieler, als Multiplayer (online) gespielt werden. Als Rennspiel mit Simulation macht es richtig Spaß zu fahren. Das Spiel ist in enger Kooperation mit der FIA Formel 1 Serie, daher sind alle Fahrer und alle berühmten Rennstrecken im Spiel enthalten. Wer bekommt die Pole Position, wer fährt als erster durchs Ziel und wer hat sich die Champagner Dusche verdient? Das kannst du in diesem Videospiel alles selbst entscheiden. Worauf wartest du noch? Helm aufsetzen, Computer hochfahren und los geht die wilde Fahrt. Viel Spaß.