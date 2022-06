Sport ist nicht nur im echten Leben beliebt. Es begeistert auch mit hervorragenden Computerspielen, die über die Jahre zu echten Meisterwerken geworden sind, was den Spielverlauf und die Grafik angeht. Die Gaming-Branche ist mittlerweile so groß geworden, dass Sportler selbst ihr Geld in die Entwicklung der Spiele investieren.

Bei Sportspielen geht es vor allem darum, dem Spieler das Gefühl zu vermitteln, ein Spitzensportler zu sein und das Sportlerleben nachzuahmen. Damit ist Sport auch für diejenigen attraktiv geworden, die selbst nicht aktiv Sport treiben, sondern lieber in Kombination mit einem mobilebet gutscheincode oder mit einem Computerspiel ein Teil der Sportwelt sind.

Im Anschluss sind die populärsten Computer-Sportspiele aller Zeiten aufgelistet, über die noch immer geredet wird.

NHL 2002

In diesem Spiel wird eine Hockeysaison angezeigt, die tatsächlich abgehalten wurde. Die verrückten und surrealen Kommentare von Don Taylor und Jim Hughson bleibt allen, die NHL 2002 gespielt haben, sicherlich für eine lange Zeit in Erinnerung. NHL 2002 hat aber seine Action hervorragend auf den Punkt gebracht.

Tiger Woods PGA-Tour 2004

Auch Golf war dank einer einfachen, aber subtilen Steuerung, einem R&B-inspirierten Soundtrack und der prekären Alchemie der Tiger Woods Starpower für einen Moment cool. Es gab auch zuvor und danach erfolgreiche Golfspiele, aber dieses hat sich durch den Charakterersteller, den mitreißenden und reichhaltigen Karrieremodus sowie die Eleganz seiner Präsentation von der Konkurrenz abgehoben. Zudem wurden die Bewegungen im Spiel für diese Zeit brillant nachgeahmt.

Madden NFL 2005

Anfang der 2000er hat sich EA Tiburon wirklich etwas einfallen lassen. Im Gegensatz zu FIFA und NHL brauchte die Madden-Serie länger, um die Essenz des Sports einzufangen und bei den Spielern anzukommen.

Nach der Meinung vieler Spieler ist Madden NFL 2003 das beste Spiel aus dieser Kategorie, jedoch ist die Steuerung bei Madden 2005 ein bisschen geschmeidiger. So sind beispielsweise einige Bewegungen und Techniken wie etwa das Durchbrechen der Linie noch spannender gestaltet, während die einzelnen Spielpassagen verständlicher dargestellt sind.

FIFA 12

Obwohl viele lieber etwa das FIFA 2003 Fußballvideospiel auf das höchste Podest stellen würden, hat sich der Hersteller EA an FIFA 12 selbst perfektioniert. Der Spielverlauf, die Grafik und viele tolle Features wurden damals von der FIFA 12 auf ein höheres Niveau gestellt. Ein Niveau, das selbst die späteren Ausgaben des Spieles nicht mehr einhalten konnten.

Pro Evolution Soccer 6

FIFAs große Konkurrenz – Pro Evolution Soccer 6 hatte schon immer mehr Fokus auf die Gestaltung gesetzt. Doch neben dem Design sind blitzschnelle Arcade-Spiele ein weiteres Argument, das dieses Videospiel bei den Spielern so beliebt machte. So wird in nur 10 Minuten Spielzeit für genug Drama gesorgt. Mit PES 6 wurde der Höhepunkt dieser Arcade-orientierten Vision repräsentiert.

NBA 2K17

Visual Concepts hat im Laufe des letzten Jahrzehnts ein wahres Basketball-Ökosystem auf die Beine gestellt. Die Spielerbauweise war ausgewogen, aber nicht restriktiv, die Mechanik wurde gut aufpoliert und Michael B. Jordan war nur ein bisschen nervig. Die Grundlagen dieses Spiels wurden nie übertroffen, obwohl nachfolgende Titel auch ein erweitertes Onlinespiel geboten haben.

Wii-Sport

Das transzendentale Genie von Nintendo hat einen neuen Weg gefunden, Boxen, Bowling, Golf, Tennis und Baseball nachzubilden und forderte die Spieler auf, aufzustehen und selbst vor dem Bildschirm aktiv zu werden. Die Spiele wurden so überzeugend dargestellt, dass auch Sport-Laien gerne daran teilnehmen wollten. Der Spaßfaktor konnte kaum mit etwas anderem überboten werden.