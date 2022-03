Um unsere Freizeit spannender zu gestalten, gibt es mittlerweile sehr viele individuelle Aktivitäten und Internetseiten zum Spielen mit verschiedenen Themenbereichen, zum allgemeinen Informieren von zum Beispiel Politik, Geschichte etc., zum Lesen , zum Nachlesen mit vielen Angeboten wie beispielsweise book of dead kostenlos, zum Sport Machen und vieles mehr. Doch wo macht man das alles? Im Internet. Und dazu braucht man einen passenden Internetbrowser, um überhaupt dorthin zu gelangen. Internetbrowser gibt es verschiedene, in diesem Artikel soll es um den Opera Spiele Browser mit seinen Pros und Kontras gehen.

Was ist Opera Spiele Browser?

Opera als Browser gibt es schon seit vielen Jahren. Der Opera GX ist das neueste Produkt von Opera. Er wurde 2019 erstmals veröffentlicht. Im Grunde genommen sieht er genauso aus wie ein typischer Internetbrowser, der aber mit verschiedenen Tools vollgepackt ist. Diese richten sich insbesondere an Gamer, da er eine Bandbreite von Funktionen für sie bietet.

Die Vorteile vom Opera Spiele Browser:

Einfache Installation des Browsers

Der Opera Spielebrowser ist in zwei Versionen erhältlich: Opera GX PC und Opera GX Mobile. Beide Versionen können schnell, einfach und kostenlos durch einen Mausklick auf den Computer heruntergeladen und installiert werden. Es gibt eine Version für den PC und eine für dein mobiles Gerät wie zum Beispiel dein Smartphone. Für die Nutzung werden keine Lizenzen oder Passwörter benötigt. Der Einrichtungsprozess dauert etwas mehr als eine Minute.

Anpassung möglich (GX Control)

Die Anpassung des Browsers macht den einzigartigen Spiele Browser aus. Opera GX bietet 23 verschiedene Farbschemata. So kannst du Farben und in den Einstellungen die Sättigung sowie die Helligkeit individuell auswählen und einstellen und an deine Bedürfnisse anpassen. Doch nicht nur Farben, sondern auch spezielle Registerkarten mit verschiedenen Themen können ausgewählt werden. Ebenfalls kann eine Hintergrundmusik eingestellt werden. Dabei bietet Opera GX eine Auswahl von 5 verschiedenen Tracks, die genutzt werden können, ohne die Software zu verlassen. Die Hintergrundmusik wird automatisch gestoppt, wenn ein Video online abgespielt wird. Zusätzlich zu diesen Versionen gibt es im Browser einen sogenannten GX Corner (GX- Ecke), die den Spielern erlaubt, alle neuen Spiele zu sehen, an denen sie interessiert sind. So werden den Gamern in diesem Bereich auch kostenlose Spiele und tolle Angebote zum Kaufen von neuen Spielen angeboten. Ein weiterer positiver Aspekt von Opera GX ist, dass es über eine zentrale Steuerung verfügt und man somit kontrollieren kann, wie viel Arbeitsspeicher beim Surfen im Internet verwendet wird.

Integriertes Schutzprogramm (GX Cleaner)

Außerdem besitzt der Browser ein Standard Schutzprogramm, der zum Beispiel Cookies entfernt und einen speziellen Tab-Killer besitzt. Zusätzlich bietet der Browser die Funktion, die Ressourcennutzung zu verwalten. Die CPU- und RAM- Nutzung kann begrenzt werden und Tabs, die den PC verlangsamen und zu viele Ressourcen verbrauchen, können schneller erkannt und geschlossen werden.

Integrierter VPN

Beim Herunterladen des Opera GX verfügst du automatisch über einen vollständigen VPN. Opera hat eines der sichersten frei nutzbaren VPNs auf dem Markt. Der Opera GX VPN bietet dazu einen weiteren Sicherheitsaspekt, in dem er seinen Fokus auf die Privatsphäre der Nutzer legt. Hier liegt auch der nahezu einzige Kontrapunkt des Browsers.

Die Nachteile

Der VPN funktioniert gut, aber nur solange man den richtigen Standort wählt. Ebenso ist er sowie auch andere Funktionen zunächst deaktiviert, die man manuell aktivieren muss, was in den Einstellungen auch etwas schwer zu finden ist. Ein weiterer Kontrapunkt ist auch, dass kein helles Thema für die Gestaltung ausgewählt werden kann.