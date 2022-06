Die Sportwelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten und insbesondere in den letzten Jahren sehr stark verändert. Dafür war auch die Corona Pandemie sehr ausschlaggebend. Viele Sportarten und Bereiche im Sport konnten nicht weiterhin gemeinsam mit anderen Sportlern und Sportlerinnen stattfinden. So haben sich viele verschiedene Bereiche des Sports wie zum Beispiel Home-Training, Workouts zuhause, bet at home bonus code, Online Spiele und Training sowie insbesondere der Bereich des Mannschaftssports stark gewandelt und an Bedeutung und Nutzer gewonnen. Darunter liegt auch der sogenannte E-Sport, mit dem wir uns, gemeinsam mit Sicht auf den „Realen Sport“, im folgenden Artikel genauer beschäftigt haben.

Was ist Realer Sport?

Sport bezieht alle Tätigkeiten mit ein, die körperliche sowie auch geistige Fähigkeiten und Anstrengungen erfordern. Er findet oft in einem wettkampforientierten Umfeld mit anderen Spielern und Spielerinnen statt. Sport ist ein Spiel oder ein Wettkampf, der auch durch vorher bestimmte Regeln bestimmt wird. Und Sport dient allgemein zur Unterhaltung.

Was ist E-Sport?

E-Sport wird als elektronischer Sport (Electronic Sports) bezeichnet. Unter den Bereich E-Sport fallen wettbewerbsorientierte, organisierte Videospiele. Dabei ist der Charakter des Wettbewerbs relevant. Gemeint sind Videospiele, bei denen Mannschaften von Spielern auf professionellem Niveau gegeneinander antreten. E-Sport ist eine computervermittelte Form von Sport, bei dem Spieler und Spielerinnen an maschinellen Spielen teilnehmen. Hierbei handelt es sich um eines der am schnellsten wachsenden Sportereignisse weltweit und um ein milliardenschweres Unternehmen, das die letzten Jahre enorm an Zuwachs gewonnen hat. Man kann E-Sport Spiele allein oder mit mehreren Personen spielen. Ein großer Aspekt besteht hier aber vor allem in der sogenannten Multiplayer Funktion.

Gemeinsamkeiten von Realem Sport und E-Sport

Beim Realen Sport und auch beim E-Sport gibt es eine gewisse Spieldauer. Aber oftmals unterscheiden sich die Spielzeiten von gleichen Spielen im Realen Sport und E-Sport. Zum Beispiel beträgt die Spielzeit bei einem realen Fußballspiel 90 Minuten, wohingegen die Spieldauer vom Fußballspiel im E-Sport kürzer ist. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass es im E-Sport genau dieselben Spiele und Ligen gibt, wie im Realen Sport. Im E-Sport kann man die Liga, in der man spielen will und auch die Mannschaften sowie Gegner und Gegnerinnen festlegen und individuell anpassen.

Unterschiede von Realem Sport und E-Sport

Der Hauptunterschied von realem Sport und E-Sport ist ganz klar die Spielweise. Der E-Sport ist ortsunabhängig, was bedeutet, dass man es spielen kann, wo man will und es auch keine Rolle spielt, wo sich eventuelle Mitspieler oder Mitspielerinnen befinden. Ausschlaggebend ist hier nur eine Verbindung zum Internet. So verhält es sich ebenso mit den Zuschauern. Bei sogenannten Realen Sportarten müssen sich die gegeneinander antretenden Spieler und Spielerinnen am selben Ort befinden, damit ein Spiel möglich ist. Jedoch können Mannschaftssportarten beim E-Sport im Gegensatz zum Realen Sport allein gespielt werden. Ein weiterer Unterschied kann im Bereich physische Aktivität gesehen werden. Während beim realen Sport körperliche und geistige Aktivitäten durchgeführt werden, ist dies im E-Sport nicht unbedingt der Fall. Wie zum Beispiel beim E-Sport Fußball, bei dem man lediglich einen Controller zum Spielen bedient. Bei einigen E-Sport Spielen können aber durchaus ebenfalls ähnliche oder körperliche Aktivitäten erfolgen, wie dies zum Beispiel beim Bogenschießen der Fall ist.