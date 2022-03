Die Welt der Videospiele hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark verändert. Der Grund dafür sind vor allem die weiterentwickelten Technologien mit dem Internet, digitalen Spielmöglichkeiten und neuen Angeboten wie zum Beispiel: Casumo Bonus. Die Spieler und auch die Spiellandschaften können heutzutage immer mehr so designt werden, dass sie immer realer wirken. Ein weiterer spezieller Faktor, der die Technologie im Bereich von Computer- und Videospielen mitgebracht hat, ist die von Multiplayer. Früher musste man sich in einem gemeinsamen Raum zusammenfinden oder ganze Videokonsolen zu seinen Freunden transportieren und mit Verbindungskabeln verbinden. Heute können Gamer ganz bequem von zu Hause aus mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenspielen.

Live-Streaming von Videospielen

Der Aspekt des Live-Streamings hat in diesem Bereich auch einiges geändert. 24/7 können Live-Streaming Videospiele gestreamt werden. Das bedeutet, dass man Spieler, die Videospiele spielen, online beim Spielen zuschauen kann. Dieser Bereich hat insbesondere in den letzten Jahren stark an Bedeutung und an Zuschauer gewonnen. Viele Gamer verdienen durch Live- Streaming sogar ihren Lebensunterhalt.

Durch diese steigende Beliebtheit haben auch Plattformen für Live-Streaming Videospiele immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dabei sticht eine Plattform, ein sogenanntes Online- Tool zum Live-Streaming besonders heraus: Twitch. Twitch hat die Videospielwelt für immer verändert. Doch warum ist Twitch eine so großartige Plattform für Gamer? Mehr dazu im folgenden Artikel.

Was ist Twitch überhaupt?

Bei der Internetplattform Twitch handelt es sich um eine Webseite für Live-Streaming. Die Plattform ermöglicht es Spielern, einen Live-Feed ihrer Gaming-Aktivität mit Menschen überall auf der Welt zu teilen. Das kann von Videospielen über andere Live-Streaming Aktivitäten gehen. Zuschauer können also 24/7 über Twitch live, zum Beispiel Gamern in Echtzeit beim Spielen zuschauen und auch mit ihnen interagieren. So können Zuschauer die besten Spiele, die sie selbst nicht spielen können, live verfolgen.

Twitch war eine der ersten Plattformen der vielen Live-Streaming Anbieter, die sogenannte Community Chat Räume eingeführt hat. Dabei können in einem Live-Chat gegenseitig Kommentare ausgetauscht, Vorschläge und auch Spenden abgegeben werden. Somit bietet Twitch auch eine großartige Möglichkeit soziale Kontakte zu knüpfen. Viele Nutzer nutzen auch oftmals nur die Chat-Funktion, um andere Personen kennen zu lernen und mit ihnen zu chatten.

Seit dem Jahr 2011 gibt es Twitch und es wurde im Sommer 2014 von Amazon gekauft. Die vergangenen Jahre hat Twitch eine starke Fangemeinde aufgebaut und ist ein bedeutender Teil der Gaming-Kultur geworden und ist daraus auch nicht mehr wegzudenken. Twitch hat täglich 26,5 Millionen Nutzer und im Monat insgesamt über 90 Milliarden gesehene Streaming Minuten.

Permanenter Zuwachs an Zuschauer

Das vergangene Jahr, beziehungsweise insbesondere die Pandemie, hat der ohnehin schon beliebten Live-Streaming Plattform einen sehr großen Zuwachs an Zuschauern gebracht. Die Plattform hat im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 97% der Zuschauerzahlen erhalten. Damit steht es an der Spitze von Streaming-Plattformen. Durch die Pandemie saßen viele Menschen zu Hause fest, da bot sich Twitch als Ausweg gegen die Langeweile sehr gut an. Man hatte Unterhaltung und Kontakt zu anderen Gamern.

Eine Plattform oder doch ein Unternehmen?

Twitch ist eine großartige Plattform, die die Gaming-Welt sehr stark verändert und geprägt hat. Doch letzten Endes handelt es sich um ein Unternehmen, dass sich nun im Besitz von Amazon befindet.